ГИБДД Петрозаводска ищет водителя легковушки, чуть не сбившего пешеходов на огромной скорости (ВИДЕО)

Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку по факту нарушения ПДД.

В понедельник, 20 марта, в 18.47 на перекрестке проспекта А. Невского и улицы «Правды» в Петрозаводске водитель легкого автомобиля промчался на красный свет, чуть не сбив пешеходов.



Дорожная полиция карельской столицы просит откликнуться очевидцев происшествия, а также тех, кто запомнил данные госномера.



Телефоны: 715-900, 78-44-44, сообщили в городской Госавтоинспекции.