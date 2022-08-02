ГИБДД Петрозаводска оштрафовала водителей автобусов за разговоры по телефону и проезд «на красный»

За неделю пять водителей автобусов в карельской столице нарушили ПДД и были оштрафованы, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием маршрутного пассажирского транспорта Госавтоинспекция Петрозаводска проводит ежедневные проверки маршрутного транспорта.

С водителями проводятся профилактические беседы о недопустимости нарушения правил дорожного движения, о необходимости соблюдения режима труда и отдыха.

За неделю инспекторами ДПС пресечено пять нарушений ПДД водителями автобусов:

— два водителя разговаривали по телефону во время управления транспортным средством;

— один водитель совершил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора;

— пресечен один факт нарушения правил остановки/стоянки;

— у одного автобуса не был пройден технический осмотр.

В отношении нарушителей вынесены постановления об административных нарушениях. По выявленным грубым нарушениям водителями автобусов, сотрудниками ГИБДД информация направлена в транспортные компании, которые, в свою очередь, проводят комиссии по безопасности с принятием мер дисциплинарного взыскания.