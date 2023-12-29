ГИБДД Петрозаводска осмотрит машины в поисках детских автокресел

Сотрудники Госавтоинспекции на Древлянке проведут профилактическое мероприятие «Право на безопасность».

В субботу, 6 января, дорожные полицейские проведут профилактическое мероприятие «Право на безопасность» на Древлянке.



Инспекторы проверят, как автомобилисты соблюдают правила перевозки детей.



Дорожные полицейские просят водителей не пренебрегать правилами дорожного движения и думать о безопасности юных пассажиров.



Напоминаем, что перевозить детей младше семи лет в легковом автомобиле нужно только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.



Перевозить детей в возрасте от семи до 11 лет (включительно) нужно с использованием автокресел или с использованием ремней безопасности. А на переднем сиденье — только с использованием детских удерживающих устройств.



Нарушителей ждут штрафы в размере трех тысяч рублей, сообщили в ГИБДД столицы Карелии.