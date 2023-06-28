ГИБДД Петрозаводска: пешеходы идут на красный сигнал светофора на улице Анохина

В центре столицы Карелии пешеходы игнорируют светофор и идут на запрещающий сигнал.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, совсем недавно на улице Анохина оборудовали регулируемый переход с кнопкой вызова, которая останавливает транспортный поток по требованию пешеходов.
Водители жалуются, что пешеходы не обращают внимания на светофор и переходят дорогу на запрещающий сигнал, рассказали в ГИБДД.
Дорожные полицейские напомнили, что зеленый сигнал не включается мгновенно, необходимо немного подождать. Только убедившись, что машины остановились, можно начинать переход.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание