ГИБДД Петрозаводска: пешеходы идут на красный сигнал светофора на улице Анохина

В центре столицы Карелии пешеходы игнорируют светофор и идут на запрещающий сигнал.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, совсем недавно на улице Анохина оборудовали регулируемый переход с кнопкой вызова, которая останавливает транспортный поток по требованию пешеходов.



Водители жалуются, что пешеходы не обращают внимания на светофор и переходят дорогу на запрещающий сигнал, рассказали в ГИБДД.



Дорожные полицейские напомнили, что зеленый сигнал не включается мгновенно, необходимо немного подождать. Только убедившись, что машины остановились, можно начинать переход.