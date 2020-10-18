ГИБДД Петрозаводска посоветовала начинающим водителям не выезжать на дороги сегодня

В связи с непогодой Госавтоинспекция Петрозаводска обратилась к водителям выбирать скорость, согласно дорожным условиям или отказаться от управления автомобилем.

В Петрозаводске утром в понедельник выпал первый снег, на дорогах – гололедца.

"Выбирайте скорость с учетом погодных условий! Будьте внимательны! Начинающим водителям сегодня рекомендуем отказаться от управления автомобилем!", - обратилась к водителям Госавтоинспекция.

Госавтоинспекция Карелии напомнила водителям быть осторожными на дороге, не выполнять резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал, выбирать безопасную скорость движения в соответствии с дорожными условиями.