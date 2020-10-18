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ГИБДД Петрозаводска посоветовала начинающим водителям не выезжать на дороги сегодня

Новости. Общество
08:21, 19 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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В связи с непогодой Госавтоинспекция Петрозаводска обратилась к водителям выбирать скорость, согласно дорожным условиям или отказаться от управления автомобилем.

В Петрозаводске утром в понедельник выпал первый снег, на дорогах – гололедца.

"Выбирайте скорость с учетом погодных условий! Будьте внимательны! Начинающим водителям сегодня рекомендуем отказаться от управления автомобилем!", - обратилась к водителям Госавтоинспекция.

Госавтоинспекция Карелии напомнила водителям быть осторожными на дороге, не выполнять резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал, выбирать безопасную скорость движения в соответствии с дорожными условиями.

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Комментарии

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David
2020-10-19 10:31:42
дык общественного транспорта нет, как-то надо добираться жителям. Ко всему, строительные барыги постоянно ухудшают ситуацию строя новые гетто!
Степан
2020-10-19 09:01:18
Все так и прислушались . Машин с утра меньше не стало .
Leopol'd
2020-10-19 08:58:47
Какие гениальные сотрудники в ГАИ Карелии!
Театральный критик
2020-10-19 08:44:59
А чем тогда диванным икспертам заняться?
Гость
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