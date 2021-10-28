ГИБДД Петрозаводска просит водителей быть внимательными на перекрестке, где участились ДТП

Госавтоинспекция города напомнила об изменении направления главной дороги на пересечении набережной Варкауса и улицы Московской.

По сообщению ГИБДД Петрозаводска, в последнее время ДТП на пересечении набережной Варкауса и улицы Московская происходят регулярно. Основная причина — несоблюдение водителями правил проезда перекрестка, невнимательность, считают в Госавтоинспекции.

Инспекторы обращают внимание водителей на изменение направления главной дороги на пересечении набережной Варкауса и улицы Московской — к существующим дорожным знакам приоритета 2.1. «Главная дорога» и 2.4 «Уступите дорогу» добавлены таблички 8.13. «Направление главной дороги». Организация дорожного движения изменилась еще в июне.

Напомним, в минувшую среду, 27 октября, на перекрестке набережной Варкауса и улицы Московская произошло жесткое ДТП. В результате аварии машины раскидало по дороге, как кегли.