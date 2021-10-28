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ГИБДД Петрозаводска просит водителей быть внимательными на перекрестке, где участились ДТП

Новости. Происшествия
11:16, 28 Октября 2021
фото: кадр из видеонаблюдения компьютерной сети «Сампо»

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Госавтоинспекция города напомнила об изменении направления главной дороги на пересечении набережной Варкауса и улицы Московской.

По сообщению ГИБДД Петрозаводска, в последнее время ДТП на пересечении набережной Варкауса и улицы Московская происходят регулярно. Основная причина — несоблюдение водителями правил проезда перекрестка, невнимательность, считают в Госавтоинспекции.

Инспекторы обращают внимание водителей на изменение направления главной дороги на пересечении набережной Варкауса и улицы Московской — к существующим дорожным знакам приоритета 2.1. «Главная дорога» и 2.4 «Уступите дорогу» добавлены таблички 8.13. «Направление главной дороги». Организация дорожного движения изменилась еще в июне.

Напомним, в минувшую среду, 27 октября, на перекрестке набережной Варкауса и улицы Московская произошло жесткое ДТП.  В результате аварии машины раскидало по дороге, как кегли.

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Комментарии

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Горожанин
2021-10-28 13:33:34
Учитывая необычный и временный характер организации движения, некоторые знаки можно бы и продублировать. А то сходу и не поймешь, если давно здесь не ездил, да еще в темноте...
Евгений Губанов
2021-10-28 12:08:44
Ну "просится" же Варкауса быть главной дорогой на всем протяжении ! А так люди привыкают , я например там езду пару раз в год , сейчас сижу и думаю , а если бы я вечером по Варкауса ехал ????
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