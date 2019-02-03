ГИБДД Петрозаводска просит водителей убрать машины из центра города

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Госавтоинспекция столицы Карелии сообщает о том, что на центральных улицах города будет производиться уборка снега, проведению которой может помещать припаркованный транспорт.
"Госавтоиспекция Петрозаводска информирует: на улице Горького работает снегоуборочная техника, осуществляется вывоз снега.
С 16 часов будет осуществляться вывоз снега на участке от ул. Антикайнена до ул. Анохина", - сообщает ГИБДД Петрозаводска.
Инспекторы просят автовладельцев учесть временные неудобства, связанные с работой по уборке городских трасс.
"Просим, по возможности, максимально освободить проезжую часть и не парковать свои транспортные средства на данном участке улицы. Движение транспортных средств ограничено, выбирайте пути объезда!", - информирует инспекция.
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