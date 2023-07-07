ГИБДД Петрозаводска проверит, как родители перевозят своих детей

Вечером 9 июля сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска проведут профилактическое мероприятие «Право на безопасность».

Автоинспекторы проконтролируют, как водители соблюдают правила перевозки детей.



Дорожные полицейские просят водителей не пренебрегать правилами дорожного движения и думать о безопасности юных пассажиров.



В Госавтоинспекции карельской столицы напомнили о том, что детей младше семи лет в легковом автомобиле нужно перевозить исключительно детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка.



Несовершеннолетних в возрасте от семи до 11 лет включительно перевозят в детских удерживающих устройствах или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье — только в детском автокресле.



Нарушение карается штрафом в размере трех тысяч рублей.