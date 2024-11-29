ГИБДД Петрозаводска проверит, как водители провели уикенд

Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в понедельник в Петрозаводске.
В понедельник в Петрозаводске водителей проверят на трезвость, сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.
Так, за 10 месяцев в Петрозаводске с участием нетрезвых водителей произошло 12 ДТП, в которых 3 человека погибли и 15 — получили травмы.
С целью предупреждения аварий с участием нетрезвых водителей и пресечения нарушений правил дорожного движения в понедельник, 2 декабря, в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».
В Госавтоинспекции напомнили, что сотрудники ДПС применяют персональные видеорегистраторы.
Материалы аудио- и видеозаписей суд может использовать в качестве доказательств по делу об административном правонарушении.
Горожан просят сообщать о нетрезвых водителях в дежурную группу ГИБДД по номерам телефонов: 715-900, 78-44-44.
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