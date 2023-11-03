ГИБДД Петрозаводска проверит, как водители проводят День народного единства

В cубботу в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости».

О профилактическом мероприятии «Контроль трезвости», которое пройдет в Петрозаводске 4 ноября, в День народного единства, рассказали в Госавтоинспекции города.

Инспекторы ГИБДД проведут ее для предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей и пресечения нарушений правил дорожного движения.

По статистике Госавтоинспекции, за 9 месяцев в Петрозаводске произошло 12 ДТП с участием пьяных водителей, в которых 4 человека погибли, 16 — получили травмы. По сравнению с прошлым годом число подобных аварий выросло, отметили в ГИБДД.

Горожан просят сообщать о нетрезвых водителях в дежурную группу ГИБДД по номерам телефонов: 715-900, 78-44-44.