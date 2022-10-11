ГИБДД Петрозаводска разыскивает любителя ездить на красный свет (ВИДЕО)

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев происшествия от 20 ноября.
Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку по факту нарушения правил дорожного движения.
20 ноября в 15.56 на перекрестке улицы Мерецкова и проспекта А.Невского водитель неизвестного автомобиля проехал на красный сигнал светофора.
Полиция просит откликнуться очевидцев нарушения, а также тех, кто может сообщить информацию о госномере автомобиля нарушителя.
Телефоны для связи с ГИБДД: 715-900, 78-44-44.
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