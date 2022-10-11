ГИБДД Петрозаводска разыскивает водителя, который чуть не сбил маленькую девочку на пешеходном переходе (ВИДЕО)

Водитель кроссовера на улице Кирова проехал на красный и чуть не сбил ребенка – теперь его разыскивает госавтоинспекция.

Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку по факту нарушения Правил дорожного движения.

Установлено, что 17 ноября в 12.34 в районе дома №53 по улице Кирова водитель неустановленного автомобиля (предположительно Kia) проехал на запрещающий сигнал светофора.

Камера запечатлела, что в тот момент, когда водитель проезжал с нарушением пешеходный переход, на дороге находилась маленькая девочка, которая переходила проезжую часть, соблюдая все правила: на разрешающий сигнал светофора. По счастливой случайности она не попала под колеса нарушителю.

ГИБДД Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного нарушения, а также тех, кто может сообщить информацию о государственных регистрационных знаках автомобиля нарушителя.

Всех, кто располагает сведениями по указанному факту, просят сообщить в дежурную группу Госавтоинспекции по телефонам 715-900, 78-44-44.