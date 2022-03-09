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ГИБДД Петрозаводска разыскивает водителя кроссовера, который наехал на женщину и скрылся с места ДТП (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
22:33, 20 Марта 2022

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Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, сообщил в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Сегодня, 20 марта, в 16.27 на перекрестке улиц Гоголя и Анохина неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия 43-летней женщине потребовалась медицинская помощь. Водитель место ДТП покинул, в ГИДДД не сообщил. Обстоятельства происшествия выясняются.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев.
Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44.

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