ГИБДД Петрозаводска сняла на видео погоню со стрельбой на оживленном шоссе

Вечером 24 числа автоинспекторы карельской столицы применили табельное оружие.

В воскресенье вечером ДПС попыталась остановить автомобиль Chevrolet Niva. Нарушитель проигнорировал требование и попытался уехать. Началось преследование.



После неоднократных предупреждений дорожный полицейский сделал предупредительный, а затем несколько прицельных выстрелов по колесам автомобиля. На восьмом километре Лососинского шоссе машину удалось остановить.



За рулем был мужчина 1986 года рождения, с явными признаками опьянения.



Алкотестер показал 1.16 промилле. Теперь за пьяную езду автомобилисту грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.



Кроме этого, водителя ждут штрафы за то, что он не пропустил патрульный автомобиль и отказался выполнить требование сотрудника полиции об остановке.