ГИБДД Петрозаводска сообщила подробности массового ДТП на Лесном проспекте (ФОТО и ВИДЕО)

Утром 6 июля возле известного гипермаркета не поделили дорогу три легковушки, есть пострадавшие.

По предварительным данным Госавтоинспекции карельской столицы, 6 июля, в 09.35, у дома №47 по Лесному проспекту столкнулись три автомобиля.



Водитель Nissan врезался в Renault, который от удара отбросила на автомобиль Kia.



В результате за медицинской помощью обратился пассажир французской легковушки.



Напомним, ранее со ссылкой на МЧС Карелии мы сообщали о двух пострадавших, среди которых был ребенок.







