ГИБДД Петрозаводска советует водителям сменить летнюю резину

Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении погодных условий на дорогах столицы Карелии.

По информации ГИБДД Петрозаводска, уже в ближайшие дни ожидается понижение температуры. Госавтоинспекция рекомендует не дожидаться снега и сменить летние шины на зимние.

«Производители зимних шин рекомендуют их установку при снижении среднесуточной температуры воздуха до 5 -7°C. При такой температуре летние шины теряют свои свойства. Поэтому, чтобы обезопасить себя и своих близких, рекомендуем вовремя произвести сезонную замену шин!», - говорится в сообщении Госавтоинспекции города.

Ранее в Гидрометцентре Карелии рассказали, какая погода ждет жителей республики до конца октября.