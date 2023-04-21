ГИБДД Петрозаводска в конце уикенда проверит, как родители перевозят своих детей

Вечером 25 июня дорожная полиция столицы Карелии выйдет в рейд, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Во второй половине воскресенья, 25 июня, сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска проверят, как водители соблюдают правила перевозки детей.



В полиции напомнили, перевозить детей младше семи лет в легковом автомобиле нужно только в автокреслах, соответствующих весу и росту ребенка.



А детей от семи до 11 лет включительно - в детских удерживающих устройствах или с ремнем безопасности. При этом на переднем сиденье легковушки - только в автокресле.



Нарушение правил перевозки детей наказывается штрафом в три тысячи рублей.