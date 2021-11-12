Нарушитель был пойман на улице Льва Толстого, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Водители игнорируют дорожные знаки, сообщили в ГИБДД города.

Так, на перекрёстке проспекта А.Невского и ул. Л.Толстого водитель автомобиля Chevrolet не выполнил требование дорожного знака, который сообщает, что движение может быть осуществлено только направо, и проехал через перекресток прямо.

В отношении нарушителя вынесено постановление об административном правонарушении.

Госавтоинспекция напоминает о запрете левого поворота на проспект Александра Невского, а также прямом его пересечение с улицы Льва Толстого (при движении от улицы Володарского).