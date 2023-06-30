ГИБДД Петрозаводска за выходные отправила проспаться семерых водителей

Семь автомобилистов попались пьяными за рулем в минувший уикенд, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

За выходные дни в столице Карелии дорожные полицейские отстранили от управления 12 водителей. Семь управляли машиной с признаками опьянения, пять ездили без прав.



В отношении нарушителей составлены административные материалы, автомобили отвезли на штрафстоянку.



Госавтоинспекция напоминает, что за пьяную езду, а также за отказ проходить медицинское освидетельствование водителям грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.



За повторное нарушение - лишение свободы на два года. За вождение без прав предусмотрен штраф от пяти тысяч до 15 тысяч рублей.



Госавтоинспекция Петрозаводска призывает горожан сообщать о нетрезвых водителях по номерам телефонов дежурной группы: 715-900, 78-44-44.