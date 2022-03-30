ГИБДД подтвердила, что девочка, попавшая под машину на «зебре» в Петрозаводске, получила травмы (ВИДЕО)

В ДТП на пешеходном переходе, произошедшем в субботу в центре Петрозаводска, пострадала 12-летняя девочка.

Об этом сообщили в ГИБДД Карелии

Авария произошла в 8.36 на улице Правды.

Автомобиль «Опель» под управлением 30-летней девушки совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора.

«Девочка травмирована. По факту ДТП проводится проверка», — говорится в сообщении.

Ранее была опубликована видеозапись с уличной камеры компании «Ситилинк», на которой видно, как автомобиль поворачивал с проспекта Александр Невского на улицу Правды в сторону Прионежской мэрии. В это время на «зебру» на разрешающий сигнал светофора вышли несколько пешеходов. Ребенок выбежал на дорогу в тот момент, когда автомобиль начал движение после остановки.