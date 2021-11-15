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ГИБДД получит право эвакуировать автомобили за дефекты кузова и не горящую лампочку

Новости. Общество
09:00, 26 Ноября 2021
фото: группа ДТП Петрозаводска и Карелии

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Новый КоАП, который в данный момент согласовывается, преподнесет водителям неприятные сюрпризы.

С содержанием документа ознакломился журнал "За рулем".

С 1 марта 2022 года любой автомобиль, у которого нет хотя бы одной кузовной детали, будет считаться автохламом. Это пропишут в ст. 16.10 КоАП РФ. Штраф за автохлам составит от 1 до 3 тысяч рублей.

"Значит, любой изъян придется ремонтировать чуть не в день получения повреждения. Например, разбитое окно временно скотчем уже не заклеишь, ожидая, пока придет стекло или зарплата. Штраф можно будет получить и за отсутствие пробки топливного бака или замка двери, крыла и так далее", - пишет издание.

Также с 1 марта 2022 года нельзя будет ездить на автомобиле с рядом весьма распространенных неисправностей. В ст. 12.5 КоАП РФ появится 500-рублевый штраф за:

  • шины не по сезону и истертую резину,
  • неработающую лампочку заднего хода, габариты и фары,
  • если фары светят слишком ярко (более 2000 люмен),
  • нет или неисправно устройство фароочистки,
  • нештатный источник света,
  • висящий перед лобовым стеклом видеорегистратор, навигатор,
  • пленки и наклейки на лобовом стекле,
  • отсутствующие противосолнечные козырьки, подголовники и подушки безопасности, предусмотренные производителем,
  • поврежденный бампер,
  • лебедки, не оформленные должным образом в ГИБДД.

 Инспектор ГИБДД может запретить эксплуатацию такого автомобиля, после чего владельцу придется вызывать эвакуатор.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-11-26 10:31:01
Погасла лампочка габарита на трассе - вызывай эвакуатор! 
кир
2021-11-26 09:42:35
Автохлам он и в Африке автохлам. :)
Саныч
2021-11-26 09:27:01
И куда навигатор вешать? Снова против водителей пошли?
Горожанин
2021-11-26 11:26:15
Саныч, "висящий перед лобовым стеклом" - это значит снаружи машины перед лобовым стеклом. Внутри можно! Наши законодатели умело формулируют законы!
dikas
2021-11-26 09:07:44
Ну всё,теперь лампочки в городе возвели в культ.
Гость
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