ГИБДД получит право эвакуировать автомобили за дефекты кузова и не горящую лампочку

Новый КоАП, который в данный момент согласовывается, преподнесет водителям неприятные сюрпризы.

С содержанием документа ознакломился журнал "За рулем".

С 1 марта 2022 года любой автомобиль, у которого нет хотя бы одной кузовной детали, будет считаться автохламом. Это пропишут в ст. 16.10 КоАП РФ. Штраф за автохлам составит от 1 до 3 тысяч рублей.

"Значит, любой изъян придется ремонтировать чуть не в день получения повреждения. Например, разбитое окно временно скотчем уже не заклеишь, ожидая, пока придет стекло или зарплата. Штраф можно будет получить и за отсутствие пробки топливного бака или замка двери, крыла и так далее", - пишет издание.

Также с 1 марта 2022 года нельзя будет ездить на автомобиле с рядом весьма распространенных неисправностей. В ст. 12.5 КоАП РФ появится 500-рублевый штраф за:

шины не по сезону и истертую резину,

неработающую лампочку заднего хода, габариты и фары,

если фары светят слишком ярко (более 2000 люмен),

нет или неисправно устройство фароочистки,

нештатный источник света,

висящий перед лобовым стеклом видеорегистратор, навигатор,

пленки и наклейки на лобовом стекле,

отсутствующие противосолнечные козырьки, подголовники и подушки безопасности, предусмотренные производителем,

поврежденный бампер,

лебедки, не оформленные должным образом в ГИБДД.

Инспектор ГИБДД может запретить эксплуатацию такого автомобиля, после чего владельцу придется вызывать эвакуатор.