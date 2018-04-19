ГИБДД предупредила о появлении мотоциклистов на дорогах Петрозаводска

С наступлением теплыхдней водителям автомобилей приходится все чаще смотреть в зеркала заднего вида из-за появления на дороге мотоциклистов, сообщили в Госавтоинспекции.

"Как правило, уже в апреле регистрируются первые случаи дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. Причины аварий схожи: мотоциклисты нарушают правила маневрирования, проезда перекрестков, неправильно выбирают скорость движения, водители автомобилей не предоставляют преимущество в движении мотоциклистам", - рассказали в ГИБДД.

За мотосезон 2017 года в Петрозаводске произошло 13 ДТП участием мотоциклистов, в которых 15 человек получили травмы различной степени тяжести.

"Любителям двухколесного транспорта следует помнить, что мотоцикл - самый опасный вид транспорта, управление которым с нарушением ПДД может привести к очень серьезным последствиям", - отметили в ведомстве.

Госавтоинспекция Петрозаводска призвала владельцев мотоциклов и автомобилистов быть внимательными на дорогах, чаще смотреть в зеркала, не забывать своевременно включать указатели поворота, соблюдать дистанцию и не совершать маневры. Мотоциклистам рекомендуется использовать яркую защитную экипировку и мотошлем, которые помогут предотвратить серьезные травмы в случае падения или ДТП.