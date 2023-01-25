ГИБДД предупредила об ограничениях для движения транспорта в Пряжинском районе Карелии

Проезд автотранспорта затруднен на автодороге в строну деревни Верхние Важины в Пряжинском районе Карелии.

Сообщение об этом ГИБДД Карелии разместила сегодня на своей официальной странице Вконтакте.

По сообщению ведомства, ограничения введены на седьмом километре дороги на обеих полосах движения.

«Просим водителей предусмотреть указанное обстоятельство при движении на данном участке дороги», — говорится в сообщении.

Причины ограничений не называются.