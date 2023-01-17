ГИБДД предупредила об ухудшении обстановки на дорогах из-за грядущих снегопадов

Снегопады вернутся в Карелии и снова создадут проблемы для водителей.

Об этом сообщили в ГИБДД.

«Госавтоинспекция Карелии обращает внимание водителей на возможные осложнения дорожной обстановки. На отдельных участках дорог могут образоваться снежные заносы, колейность, гололедица. Рекомендуем автолюбителям выбирать скорость движения с учетом состояния проезжей части, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Ни при каких обстоятельствах не выполнять обгон на участках дороги, где это запрещено требованиями правил дорожного движения», — говорится в сообщении.