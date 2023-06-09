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ГИБДД проверит умение водителей перевозить детей в одном из крупных районов Петрозаводска

Новости. Общество
11:30, 11 Июня 2023
фото: © ГИБДД Петрозаводска

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Рейд Госавтоинспекции по перевозке несовершеннолетних пройдет днем 11 июня на Древлянке, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Днем 11 июня дорожная полиция карельской столицы выйдет в рейд и проверит, как на Древлянке автолюбители соблюдают правила перевозки детей.

Полицейские просят водителей не пренебрегать правилами дорожного движения и думать о безопасности юных пассажиров.

В ГИБДД Петрозаводска напомнили, что перевозить детей младше семи лет в легковушке можно только в детских автокреслах по весу и росту ребенка.

А детей от семи до 11 лет включительно - в соответствующих автокреслах или с ремнем безопасности, но на заднем сиденье. Справа от водителя ребенок должен быть в удерживающем устройстве.

Нарушителей ждут штрафы в три тысячи рублей. 

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