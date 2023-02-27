ГИБДД райцентра в Карелии предупредила о резком ухудшении погоды

В Сегежском районе Карелии ожидается усиление ветра и резкая смена дорожной обстановки.

Как сообщает паблик в социальной сети «ГИБДД г. Сегежи», в этом районе в ближайшее время ожидается порывистый ветер, возможно ухудшение дорожной обстановки.



«Призываем водителей придерживаться плавного стиля вождения, выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал между автомобилями. При выборе скорости движения необходимо учитывать состояние проезжей части и плотность транспортного потока», - говорится в сообщении паблика.