ГИБДД райцентра в Карелии предупредила о резком ухудшении погоды

В Сегежском районе Карелии ожидается усиление ветра и резкая смена дорожной обстановки.
Как сообщает паблик в социальной сети «ГИБДД г. Сегежи», в этом районе в ближайшее время ожидается порывистый ветер, возможно ухудшение дорожной обстановки.
«Призываем водителей придерживаться плавного стиля вождения, выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал между автомобилями. При выборе скорости движения необходимо учитывать состояние проезжей части и плотность транспортного потока», - говорится в сообщении паблика.
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