ГИБДД рассказала подробности смертельного ДТП на выезде из Петрозаводска

Утром 2 ноября в дорожной аварии погибла молодая женщина.

В четверг, 2 ноября, в 08.05, в районе дома № 10 по Пряжинскому шоссе произошло столкновение автомобилей Chevrolet и Subaru.



В результате дорожной аварии погибла водитель автомобиля Chevrolet, ее личность устанавливается.



60 - летним водителю и пассажиру Subaru потребовалась помощь медиков. Обстоятельства ДТП устанавливаются.







