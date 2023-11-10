ГИБДД сообщила подробности ДТП, где микроавтобус протаранил легковушку в Петрозаводске

Травмы получила водитель легкового автомобиля.

Подробности аварии рассказали в Госавтоинспекции карельской столицы.

ДТП произошло в пятницу, 10 ноября, в 12.08, в районе дома № 31 по улице Шотмана. Там 39-летний водитель автомобиля ГАЗ въехал в автомобиль BMW.

В результате дорожной аварии 26–летняя водитель BMW получила травмы, ей назначили амбулаторное лечение.

Напомним, легковой автомобиль двигался с Первомайского проспекта в сторону улицы Шотмана и остановился перед запрещающим сигналом светофора. В этот момент в него сзади влетел микроавтобус.

Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.