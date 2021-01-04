ГИБДД сообщила подробности смертельного ДТП в Карелии

ГИБДД Карелии сообщила об обстоятельства столкновения фуры и внедорожника, произошедшего накануне на трассе "Кола" под Кондопогой.

По предварительным данным, фура Mercedes-Benz выехала со своей полосы движения на середину проезжей части в тот момент, когда навстречу двигался автомобиль Mitsubishi Pajero.

В результате произошло столкновение, оба автомобиля оказались в кюветах.

45-летний водитель внедорожника погиб на месте.

Кроме него в Mitsubishi находились 42-летняя женщина и ребенок. Пассажирка пострадала, ребенку тоже была оказана медицинская помощь.

30-летний водитель фуры также получил травмы и был госпитализирован.

В настоящее время проводится проверка для выяснения всех обстотельств происществия, добавили в ГИБДД.