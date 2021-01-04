Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Составлен прогноз развития Петрозаводска до 2025 года 10
04.01.2021 15:32
Жители Петрозаводска возмущены непроходимыми тротуарами и скользкими лестницами (ФОТО) 16
04.01.2021 15:00
В Карелии росгвардейцы спасли женщину и детей из огня 1
04.01.2021 14:18
В Карелии спасатели вскрыли дверь и вызволили ребенка
04.01.2021 12:34
Сотрудники колоний в Карелии накрыли заключенным праздничный новогодний стол (ФОТО) 7
04.01.2021 12:01

ГИБДД сообщила подробности смертельного ДТП в Карелии

Новости. Происшествия
10:18, 05 Января 2021
фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив
Загрузка...

ГИБДД Карелии сообщила об обстоятельства столкновения фуры и внедорожника, произошедшего накануне на трассе "Кола" под Кондопогой.

По предварительным данным, фура Mercedes-Benz выехала со своей полосы движения на середину проезжей части в тот момент, когда навстречу двигался автомобиль Mitsubishi Pajero.

В результате произошло столкновение, оба автомобиля оказались в кюветах. 

45-летний водитель внедорожника погиб на месте.

Кроме него в Mitsubishi находились 42-летняя женщина и ребенок. Пассажирка пострадала, ребенку тоже была оказана медицинская помощь.

30-летний водитель фуры также получил травмы и был госпитализирован.

В настоящее время проводится проверка для выяснения всех обстотельств происществия, добавили в ГИБДД.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.12.2020, 17:39
Аркадий Рутгайзер покинул пост главврача поликлиники №2 Петрозаводска
02.01.2021, 14:51
Отремонтированная за 15 млн руб лестница на улице Фрунзе в Петрозаводске разрушилась (ФОТОФАКТ)
01.01.2021, 16:36
"У жителей Карелии порой волосы становятся дыбом"
01.01.2021, 11:27
Один человек погиб и двое обгорели на пожаре в Петрозаводске в новогоднюю ночь
30.12.2020, 19:04
Трупы мужчины и женщины найдены сегодня в одном из гаражей Петрозаводска
03.01.2021, 11:02
В Петрозаводске женщина выпала с пятого этажа и осталась жива (ФОТО)

Чтиво

03.01.2021 10:29
Без политики
Травма – не помеха зимнему отдыху
Обращайтесь за экстренной травматологической помощью в травмпункт "Костной клиники" в Петрозаводске
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 3
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»