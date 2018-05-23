12:19, 23 Мая 2018
ГИБДД выписала 28 штрафов водителям большегрузов, которые ездили по мостам в Петрозаводске
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В Петрозаводске водителей фур штрафуют за проезд по мостам, на которых введены ограничения.
Как напомнили в мэрии, в Петрозаводске запрещен проезд транспортных средств общей массой более 5 тонн по мосту на улице Луначарского и по мосту на улице Мерецкова. Кроме этого, движение для транспорта общей массой более 9 тонн ограничено по мосту на улице Кирова, более 18 тонн – по мосту на улице Антикайнена.
С начала года сотрудниками ГИБДД составлено 28 материалов за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение транспортных средств, общая фактическая масса которых превышает указанные на дорожном знаке.
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