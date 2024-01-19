«Гибель империи», — глава Карелии рассказал о впечатливших его книгах

Артур Парфенчиков привел слова митрополита об «играх в непослушание» от российской интеллигенции.

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о книге, которая впечатлила его в последнее время.

«Из современных книг впечатлила „Гибель империи“ митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Это документальное исследование событий 1917 года. Прочитал, не отрываясь, за несколько часов всю книгу, — написал руководитель региона. — Просто и кратко, и в тоже время глубоко и осмысленно автор рассказывает о том, что привело Россию к февральскому перевороту, и что последовало дальше. Владыка анализирует несколько сотен архивных источников — на это у него ушло десять лет. При этом читать книгу легко и интересно».

При этом Артур Парфенчиков напомнил о необходимости извлекать уроки из истории.

«Да, прошлое не изменить, но сегодня мы в ответе за то, чтобы трагедия не повторилась. „Игру в непослушание, которая была у интеллигенции накануне Февральской революции, эту хроническую и застарелую болезнь. Во всем, что случилось, виноваты мы сами“, — считает автор. По-моему, очень верная и актуальная мысль. Никто никогда не сможет расколоть нашу страну, если мы сами того не пожелаем,», — написал руководитель республики.