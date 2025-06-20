Гибрид волка и собаки впервые обнаружен в Карелии

Ученые впервые обнаружили гибридов волка и собаки в Карелии.

Сотрудники лаборатории зоологии Института биологии КарНЦ РАН проводят изучение добытых на охоте хищников с помощью методов молекулярно-генетического анализа. Недавно они впервые обнаружили и подтвердили присутствие в природной популяции гибридных особей — результат скрещивания диких животных и собак. Все они относились к периоду с 2017 по 2023 год.

— В 2021 году мы получили образец с пометкой из одного слова «гибрид». После проверки его с помощью маркера полиморфизма митохондриальной ДНК, подтвердилось смешанное происхождение этой особи, причем в данном случае в размножении участвовала самка собаки и самец волка, что в природе встречается крайне редко, обычно бывает наоборот — рассказала Анастасия Кузнецова, младший научный сотрудник Института биологии КарНЦ РАН.

Это был первый гибрид волка и собаки, обнаруженный карельскими учеными. И это не просто любопытная находка: гибридизация с собакой — одно из следствий вмешательства человека в популяционную структуру волка. Когда идет активное истребление волков, животным не хватает партнеров для размножения. В Карелии же с 2016 года усилилась охота на волков.

Всего карельская популяция — порядка 400 особей. До 2010 года охотники официально добывали около 100 волков в год. После того как размер премии увеличился вдвое и охотников-волчатников стали премировать лицензией на лося, добыча превысила 160 особей, а пика она достигла в 2018 году, когда было убито 236 волков. Несмотря на это численность волка в Карелии находится примерно на одном уровне, скорее всего, благодаря притоку из соседних областей.

Зоологи реализовали проект при поддержке гранта Российского научного фонда под руководством заведующего лабораторией Константина Тирронена. Всего ученые использовали образцы от 90 особей, одна из которых оказалась одичавшей собакой.

— Четыре добытых зверя по внешним признакам определили как гибриды: помимо уже названного, один из волков был полностью черным, что не характерно для животных нашего континента. Черные волки обитают в Северной Америке, но и там этот окрас связан с гибридизацией с собакой, которая произошла много поколений назад. По данным ученых из Финляндии, такая стая была отмечена как раз неподалеку от российской границы в районе Лахденпохского района Карелии, из которого и прибыл загадочный образец. Второй волк был рыжим и похожим на собаку породы акита-ину, третий сопровождался описанием «Белые подушечки лап и белые когти» — что так же может говорить о смешанном происхождении зверя, — говорится в сообщении.

В итоге три из четырех вызвавших сомнение у охотников волков, действительно, были гибридами. Гибридизация, по словам ученых, может угрожать существованию популяции в целом — животные теряют жизнеспособность, утрачивая полезные признаки и накапливая вредные мутации. Кроме того, поведение гибрида волка и собаки менее предсказуемо и поэтому более опасно для человека, чем у чистокровного волка.