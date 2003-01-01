Гидрометцентр: предстоящая зима в России будет холоднее предыдущей

Однако в марте на большей части РФ среднемесячная температура будет выше нормы.

Также уточняется, что ниже, чем в ноябре 2024 года средняя месячная температура воздуха ожидается на севере Центрального и Приволжского федеральных округов, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Уральского федерального округа, в северных и центральных районах Сибирского федерального округа. А февраль будет холоднее в северной половине Красноярского края и на западе Якутии.

— Практически на всей территории России средняя температура декабря предполагается ниже, чем в 2024 году. На большей части европейской территории России (ЕТР), в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов январь ожидается значительно холоднее, чем в 2025 году, — говорится в вероятностном прогнозе температуры в России на отопительный период (октябрь — март) в 2025–2026 гг.

Однако в марте на большей части РФ среднемесячная температура будет выше нормы. Об этом сообщает ТАСС в Гидрометцентре РФ.

