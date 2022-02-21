Гидрометцентр рассказал, когда в Карелии будет солнце и +4

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о предстоящем потеплении, напомнив при этом, что март у нас в республике зимний месяц.

Как сообщили синоптики карельского Гидрометцентра «Столице на Онего», в Карелию идет тепло.

«Теплые дни нас ожидают 28 февраля и 1 марта: появится солнце, воздух на территории Карелии днем прогреется до комфортных +4», — сообщили в Гидрометцентре.

При этом синоптики напомнили, что все-таки мы живем на севере, поэтому в марте весна не придет, это еще зимний месяц: потепление будет сменятся отрицательными температурами, которых будет больше положительных.

«Например, на 26 февраля мы даем +1…-4 в течение суток, ночью 27-го февраля в районах Карелии ожидается сильный снег, температура ночью понизится до -13, а 28 выглянет солнце, днем ожидается -1…+4», — рассказали в карельском Гидрометцентре.

По словам синоптиков, теплая погода с положительными температура простоит в Карелии недолго, до 1 марта.

«В среду, 2 марта, все затянет облаками, пойдут осадки в виде мокрого снега с дождем, — предупредили синоптики. — Март — зимний месяц. Ждать тепла рано. 5 и 6 марта в Карелии похолодает, будут минусовые температуры, а потом вновь ожидает период потепления».