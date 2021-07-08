Гидрометцентр России: в ближайшее время жара не уйдет из Карелии

Жаркая погода и в основном без осадков сохранится в областях северо-запада и Центра Европейской части под влиянием антициклона.

Как сообщил Гидрометцентр России, на северо-западе аномально жарко, температура в ближайшие несколько дней – до 11 июля - будет превышать июльские показатели на 7-10°. Дневные температурные показатели будут достигать 33…34°.

Накануне, 7 июля, в Санкт-Петербурге и Петрозаводске были отмечены абсолютные значения максимальной температуры воздуха. В Санкт-Петербурге было 31,8° (предыдущий 31,4° в 2010 г.), в Петрозаводске 28,7° (28,5° в 2010 г.).

В пятницу, 9 июля, за счет атмосферного фронта с запада местами по центральным и южным районам Ленинградской области ожидаются местами ливни, грозы и град. 10 июля местами кратковременный дождь с грозой вероятен только в Ленинградской области, в остальных областях северо-запада погода без осадков. Несмотря на кратковременный дождь, везде жарко, температура днем от 29 до 34°.

В центральных областях тоже жаркая погода. С 9 по 11июля днем воздух будет раскаляться до 30…34°. В среднем за сутки такая температура выше климатической нормы на 5-6°. Существенных осадков не ожидается. Только 10 июля появляется небольшая вероятность кратковременного дождя на северо-западе Центрального округа.

Усиливается жара и в Москве. С 9 по 13 июля температура днем до 32…34°. Преимущественно без осадков.

В районах Поволжья такая же жаркая погода, как и в Средней полосе (температура днем 29…34°).

На юге Европейской части жара будет нарастать. 9-11 июля днем 28...33, местами до 35. На черноморском побережье температура воздуха в районе Анапа-Геленджик 27...32°, в районе Туапсе-Сочи 31…34°. В низменных и приморских районах Дагестана местами до 35°, 11 июля в Ставропольском крае до 37°.

Ночью и утром 9 июля в Северной Осетии, Ингушетии, Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии сильный грозовой дождь с градом и ветром до 25 м/с. 9-10 июля в районе Новороссийска (Краснодарский край) ветер 18-23 м/с.

11 июля в Мурманской области пройдет сильный дождь. В Карелии 11 июля ожидается сильный дождь, гроза.