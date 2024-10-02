Гигант в галифе «прыгал» по крышам проезжавших машин в центре Петрозаводска

Гигант в галифе «разъезжал» на крышах автомобилей в карельской столице.

Неожиданный ракурс поймал Дмитрий Пигин в центре карельской столицы.

Фотографию гиганта, «прыгающего» по крышам авто, опубликовал паблик «Петрозаводск Live».

На проспекте Карла Маркса был замечен странный мужчина, прыгавший по крышам машин, сообщили в сети.

Как добавили в паблике, неизвестный носит галифе и сапоги.

Неизвестным гигантом, безжалостно «забиравшимся» на крыши авто, оказался вполне известный и узнаваемый революционер-большевик, воплощенный в камне.

Петрозаводчанин запечатлел с необычного ракурса памятник Сергею Мироновичу Кирову, русскому революционеру, коммунистическому деятелю и соратнику Сталина. Отметим, бронзовая скульптура Кирова была установлена в 1936 на площади Кирова в Петрозаводске.