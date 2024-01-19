Гигантские трещины рассекли лёд на Онежском озере в Карелии

Рыбаков, планирующих отдохнуть на Онего, предупредили об опасности.

Известный карельский фотограф Илья Тимин предупредил об опасности всех, кто планирует выходить на лёд Онего с западного побережья озера.

Лёд в районе поселка Кварцитный в Прионежье Карелии рассекли огромные трещины, тянущиеся от берега на юго-восток и на северо-восток.

«Вероятно подвижка ледового покрова была спровоцирована сильным южным ветром сегодня. Мы видим гигантские трещины, но еще есть множество небольших, в которые вполне поместится снегоход или мотособака, — объяснил Илья Тимин. — Ночью ветер стихнет и чуть подморозит. Это будет тонкий хрупкий лед, сверху которого будет ровный слой свежего снега. Можно случайно выскочить со старого льда на такой тонкий».

Фотограф предупредил всех, кто собирается в этот популярный среди рыбаков район, об опасности и попросил предупредить знакомых, коллег и товарищей.