Гигантский робот нападает на Петрозаводск: карельские кинематографисты представили новый проект

В столице Карелии начались съемки вэб-сериала с неожиданной завязкой сюжета.

Гигантский робот неожиданно атакует мирный и тихий Петрозаводск. Никто не понимает, что происходит, откуда он появился и что ему нужно. Люди бегут, на улицах царит паника.

Неплохая затравка для вэб-сериала, который сняли карельские кинематографисты. Сейчас стала доступна первая серия, в планах у съемочной группы — еще пять.

Авторы рассказали «Столице на Онего», что на производство серии у них было всего 5 дней. Съемки проходили в совершенно разных локациях: клубе, который надо было задекорировать под видеомагазин, многофункциональный центр и другие места.

Веб-сериал — модный и современный формат сериалов, который предназначен для публикации в интернете. Разумеется, карельские кинематографисты не смогли обойти его стороной. Теперь дело за нами — следить за развитием сюжета.