Гигантского слизня удалось снять карельскому фотографу на горе Воттоваара

О необычной встрече на самой, как говорят, мистической горе Карелии рассказал фотограф Илья Тимин.

По словам Тимина, вместе с супругой Марией они спускались с Воттоваары и чуть-чуть отстали от других участников экспедиции.

— Мы внимательно смотрим под ноги. И вдруг, замечаю впереди на тропе, прямо по середине, что-то живое и необычное. Не змея! Не ящерка! Но что это? Аккуратно приближаюсь и жду Машу. Маша, знакомься. Это невиданный мной ранее гигантский вотоваарский слизень. Проживает на склоне горы. Выползает на тропу только в плохую сумеречную погоду в ожидании поскользнувшегося туриста, чтобы… — делится фотограф.



Длина слизня оказалась около 15 сантиметров. Позже Илья Тимин внимательно изучил фотографии и пришел к выводу, что встреченный житель горы, вероятно всего — Limax Сinereoniger или по-русски — слизень сизо-черный.

— Его нет во многих Красных книгах только потому, что встречи с ним редки почти как со снежным человеком (в каждой шутке, есть только доля шутки). Отряд стебельчатоглазые — Stylommatophora. Семейство лимациды — Limacidae. СТАТУС. Категория: III. Редкий таксон. Фотографии и информация переданы в Национальный парк «Водлозерский», ждем подтверждение от научных сотрудников! — подытожил фотограф, который ранее рассказал о своем участии в Международном творческом конкурсе «Золотая Черепаха».