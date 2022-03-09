890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Вы сожалеете, что в Петрозаводске закрылся Макдоналдс? (ОПРОС)
Сегодня 11:44
Оказание плановой медпомощи возобновлено в Карелии
Сегодня 07:15

Гимн России предложили исполнять перед уроками в школах

Новости. Общество
20:30, 16 Марта 2022
фото: © Кирилл Кухмарь / ТАСС

Новости партнеров

Фонд защиты детей предложил исполнять гимн России в начале учебного дня в школах.

Фонд защиты детей России предложил исполнять гимн России в обязательном порядке во всех школах страны перед началом учебного дня. Об этом заявил в среду председатель фонда Дмитрий Лиханов на пресс-конференции в ТАСС по итогам внеочередного съезда фонда. Об этом информирует ТАСС.

«В таких условиях было бы целесообразно очень простое решение, которое инициирует наш фонд, если вы его поддержите. Я предлагаю во всех школах России перед началом уроков исполнять гимн нашей страны. Это было в рекомендательном порядке сделано раньше для регионов, а я считаю, что это должно быть сделано в обязательном порядке для всех», — сказал Лиханов, подчеркнув, что большое количество стран, включая Турцию, КНР и США, это делают.

В то же время директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ Лариса Фальковская отметила, что все, что касается патриотического воспитания в России, уже делается. «С 2021 года запущен проект „Патриотическое воспитание“, и он предусматривает все предложения, о которых вы только что сказали, то есть эта вся работа уже проводится. Но очень важно, чтобы эта работа была органично выстроена с учетом возрастных особенностей детей, с учетом традиций, и Минпросвещения удерживает это направление как одно из самых приоритетных, включая и в том числе госсимволы, к которым относит и гимн, и все остальные атрибуты государственной символики», — добавила она.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
09.03.2022, 14:46
Карельской древесине закроют путь в Европу?
14.03.2022, 16:29
Еще один юный житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине

Аналитика

Сегодня 17:06
Политкухня
Неслучайная закономерность
Секретарём Карельского регионального отделения партии «Единая Россия» на очередной срок избран Элиссан Шандалович.
«Водопровод в надежных руках»
Сегодня 16:32
Строительная компания «Век» — Мы для тех, кто хочет жить лучше!
Сегодня 12:35
Вице-премьер правительства Карелии: «Остановки предприятий мы не допустим»
Сегодня 12:32
Кредитные каникулы: гладко на бумаге, но попадем в овраги
15.03.2022 15:18
Вся аналитика

Чтиво

15.03.2022 14:23
Без политики
Здесь лучше, чем дома
В Петрозаводске работает отделение социальной реабилитации, где специалисты помогают пожилым людям и инвалидам забыть об одиночестве.
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»