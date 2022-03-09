Гимн России предложили исполнять перед уроками в школах

Фонд защиты детей предложил исполнять гимн России в начале учебного дня в школах.

Фонд защиты детей России предложил исполнять гимн России в обязательном порядке во всех школах страны перед началом учебного дня. Об этом заявил в среду председатель фонда Дмитрий Лиханов на пресс-конференции в ТАСС по итогам внеочередного съезда фонда. Об этом информирует ТАСС.

«В таких условиях было бы целесообразно очень простое решение, которое инициирует наш фонд, если вы его поддержите. Я предлагаю во всех школах России перед началом уроков исполнять гимн нашей страны. Это было в рекомендательном порядке сделано раньше для регионов, а я считаю, что это должно быть сделано в обязательном порядке для всех», — сказал Лиханов, подчеркнув, что большое количество стран, включая Турцию, КНР и США, это делают.

В то же время директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ Лариса Фальковская отметила, что все, что касается патриотического воспитания в России, уже делается. «С 2021 года запущен проект „Патриотическое воспитание“, и он предусматривает все предложения, о которых вы только что сказали, то есть эта вся работа уже проводится. Но очень важно, чтобы эта работа была органично выстроена с учетом возрастных особенностей детей, с учетом традиций, и Минпросвещения удерживает это направление как одно из самых приоритетных, включая и в том числе госсимволы, к которым относит и гимн, и все остальные атрибуты государственной символики», — добавила она.