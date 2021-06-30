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Гимнастка из Карелии встретилась с президентом России перед поездкой на Олимпиаду в Японию

Новости. Спорт
10:52, 01 Июля 2021
фото: © Минспорта Карелии

Воспитанница карельской гимнастики, многократная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в групповых упражнениях Анастасия Максимова приняла участие во встрече сборной России с Владимиром Путиным.

Президент России встретился со спортсменами, которые представят страну на Олимпийских играх в Токио. Среди российских олимпийцев на встрече в Кремле присутствовала уроженка Карелии, заслуженный мастер спорта России, многократная чемпионка мира Анастасия Максимова, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

«Уверен, что несмотря на вынужденные ограничения и другие сложности, каждый из вас и другие спортсмены настроены показать максимальный результат, выступить достойно и порадовать своих преданных болельщиков. Ждем вас с победой», — напутствовал сборную глава государства.


© kremlin.ru

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа. Карелию на Олимпиаде будут представлять тхеквондисты Владислав Ларин и Антон Котков.

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