Гимнастка из Карелии взяла серебро всероссийских соревнований за сборную Нижегородской области

Воспитанница спортшколы из Петрозаводска стала второй на первенстве страны по художественной гимнастике в составе сборной Нижегородской области.
Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва №1 Петрозаводска Полина Мелинаускайте стала второй на первенстве РФ по художественной гимнастике.
Соревнования проходили во Дворце гимнастики Ирины Виннер в Москве, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.
Спортсменка выступала в составе РФСО «Локомотив» Нижегородской области. Ее команда завоевала серебро в групповых упражнениях.
Отметим, сейчас спортсменка тренируется в Нижегородском областном училище олимпийского резерва, а начинала карьеру в Карелии.
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