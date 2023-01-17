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Гимнастка из Карелии взяла серебро всероссийских соревнований за сборную Нижегородской области

Новости. Спорт
18:40, 22 Февраля 2023
фото: © паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

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Воспитанница спортшколы из Петрозаводска стала второй на первенстве страны по художественной гимнастике в составе сборной Нижегородской области.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва №1 Петрозаводска Полина Мелинаускайте стала второй на первенстве РФ по художественной гимнастике. 

Соревнования проходили во Дворце гимнастики Ирины Виннер в Москве, сообщили в Минобразования и спорта Карелии. 

Спортсменка выступала в составе РФСО «Локомотив» Нижегородской области. Ее команда завоевала серебро в групповых упражнениях.

Отметим, сейчас спортсменка тренируется в Нижегородском областном училище олимпийского резерва, а начинала карьеру в Карелии.

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