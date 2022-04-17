Гимнастки из Карелии завоевали медали на Всероссийских соревнованиях

Юные спортсменки из Карелии завоевали все комплекты наград на соревнованиях в Нижегородской области.

Как рассказали в Минспорта Карелии, на завершившихся в Нижегородской области Всероссийских соревнованиях карельские гимнастки, состязавшиеся со спортсменками из 20 регионов, завоевали несколько медалей.

Команда «Ассоль» завоевала «бронзу» по программе КМС среди спортсменок 2007–2009 годов рождения. Первое место среди участниц 2014–2015 годов рождения заняла команда «Карамельки». Команда «Жар-Птица» стала третьей среди команд 2013–2014 годов рождения.

Кроме того, в индивидуальных упражнениях Виктория Яценко заняла второе место в группе В (2014 год рождения), а Альбина Макарова стала третьей в группе А (2015 год рождения).

Ранее спортсмен из Карелии завоевал «серебро» на чемпионате России по гимнастике.