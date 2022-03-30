Гимнастки из Карелии завоевали «серебро» на Всероссийских соревнованиях

Команда из Петрозаводска достояно выступила на представительных соревнованиях в Санкт-Петербурге.
Как рассказали в Минспорта Карелии, воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва № 1 Петрозаводска достойно представили республику на проходивших с 7 по 10 апреля Всероссийских соревнованиях по гимнастике «Жемчужины Санкт-Петербурга».
В состязаниях групповых команд в финалах отдельных видов многоборья карельские гимнастки заняли второе место.
В составе команды выступали: Ксения Анисимова, Руфина Невзорова, Виталина Москаленко, Анастасия Натарьева, Милана Нестерова, Екатерина Торопова. В многоборье команда заняла седьмое место.
Другие спортсменки из Карелии также достойно выступили в индивидуальных и групповых упражнениях.
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