Фитнес-спортсменки из Петрозаводска победили на Кубке России

Петрозаводская команда по фитнес-аэробике привезла со всероссийских соревнований в Подмосковье золотые и серебряные медали.

Об этом сообщили в администрации Петрозаводска.



На Кубке России выступили воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва № 1.



В категории «Аэробика 17 лет и старше» команда «Драйв» заняла первое место.

На вторую ступень пьедестала поднялась ещё одна карельская команда под названием «Стайл».

Также серебряные медали на всероссийских соревнованиях в дисциплине «Аэробика 11-13 лет» выиграла команда «Кристалл».



Турнир собрал почти полтысячи спортсменов в составе 74 команд из 25 городов страны.