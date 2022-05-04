Фитнес-спортсменки из Петрозаводска победили на Кубке России

Петрозаводская команда по фитнес-аэробике привезла со всероссийских соревнований в Подмосковье золотые и серебряные медали.
Об этом сообщили в администрации Петрозаводска.
На Кубке России выступили воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва № 1.
В категории «Аэробика 17 лет и старше» команда «Драйв» заняла первое место.
На вторую ступень пьедестала поднялась ещё одна карельская команда под названием «Стайл».
Также серебряные медали на всероссийских соревнованиях в дисциплине «Аэробика 11-13 лет» выиграла команда «Кристалл».
Турнир собрал почти полтысячи спортсменов в составе 74 команд из 25 городов страны.
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