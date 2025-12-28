Гимнастки из Петрозаводска взяли серебро на Всероссийских соревнованиях

Команда «Созвездие» Клуба художественной гимнастики «Кижанка» из Петрозаводска завоевала серебряные награды на Всероссийских соревнованиях в Ульяновске.
Спортсменки успешно выступили с новой программой, соответствующей высокому уровню, сообщает «Дирекция спорта».— Обаятельные спортсменки отличились мастерством в новой программе по КМС, — говорится в паблике.
Вдохновения вам, спортивного настроения и счастливого года! — Дирекция передает поздравления команде с напутствиями на новый год.
