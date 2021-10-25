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Гимнастки из семи городов России показали мастерство в «Узорах Карелии» (ФОТО)

Новости. Спорт
12:26, 25 Октября 2021
фото: © Людмила Корвякова / «Столица на Онего»

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В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2021».

В минувшие выходные, 22–24 октября, в Петрозаводске в новом спортивном центре «Кижанка» состоялись соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2021». В соревнованиях приняли участие спортсменки из Петрозаводска, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, Киришей и Всеволожска.

Юные грации показали как индивидуальные, так и групповые программы.

Фотограф «Столицы на Онего» запечатлел самые яркие моменты соревнований по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2021».

Другие фотографии смотрите в нашем фоторепортаже.

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