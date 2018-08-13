Гимнасты из Петрозаводска стали чемпионами Европы

Спортсмены из Карелии завоевали титул чемпионов Европы по спортивной гимнастике в составе сборной команды России.

Мужская сборная России по спортивной гимнастике в составе Юрия Буссе, Сергея Найдина, Михаила Худченко и двоих петрозаводчан - Виктора Калюжина и Григория Климентьева выиграла чемпионат Европы среди юниоров, который проходит в Глазго (Великобритания).

Благодаря успешному выступлению на последнем снаряде – кольцах, сборная России опередила сборную Великобритании, третье место досталось сборной Италии.