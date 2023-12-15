Гимнасты Карелии неоднократно поднимались на пьедестал почета на международном турнире

Мужчины из нашей республики завоевали несколько наград.

Мужская часть сборной Карелии успешно выступила на кубке России и на международном турнире по художественной гимнастике.



По информации Минобразования и спорта республики, Артем Близнюк стал серебряным призером в упражнениях со скакалкой, булавами, а также завоевал бронзу в упражнении с кольцами.



В международном турнире среди юниоров Анатолий Куревин стал первым в упражнении с булавами, а также взял серебро в упражнении со скакалкой.



В министерстве поздравили спортсменов и их тренеров.



