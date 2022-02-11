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«Гиперборея-2022» в Петрозаводске: скульпторы дорабатывают, рыбаки сидят над лунками, уха варится (ФОТО)

Новости. Общество
12:18, 12 Февраля 2022
фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

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На набережной столицы Карелии проходят мероприятия зимнего фестиваля «Гиперборея-2022».

Напомним, сегодня, 12 февраля стартовал финальный день фестиваля. Мероприятия начались с 9 часов утра у Ротонды, где пройдет «Зимняя Калакунда». А закончится программа в 18.00 праздничным фейерверком. Объявит его сам Петр Первый, который поднимется на сцену под барабанный бой.


администрация Петрозаводска

Появились первые фото с площадок фестиваля. В кадр попали скульпторы, участвующие в ХХI Международном конкурсе снежных и ледовых скульптур. Некоторые из них продолжают творить над своими работами.


администрация Петрозаводска

С удовольствием проводят время над лунками участники турнира «Онежские Fish-ки».


администрация Петрозаводска

И совсем немного времени осталось до дегустации фирменной гиперборейской ухи «Lohikeitto». Ее готовит на открытом огне в 250-литровом котле шеф-повар.


администрация Петрозаводска

Полная программа праздника опубликована здесь.

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